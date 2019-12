Antrenorul dinamovist Dusan Uhrin, intrebat daca se astepta sa i se propuna prelungirea contractului: 'Nu astept nimic'

Antrenorul Dusan Uhrin a declarat, marţi, că nu i s-a propus prelungirea contractului cu FC Dinamo şi a precizat că nu are aşteptări în acest sens, anunță news.ro.

"Prea multe conferinţe de presă. Nu am prea multe cuvinte, dar vă pot spune că acest meci (n.r. - cu Chindia) va fi dificil, ca de obicei. Au pierdut cu 2-5 şi nu e bine pentru noi, pentru că se vor concentra mai mult pe defensivă. Noi trebuie să ne concentrăm pentru că este al doilea meci acasă şi este întotdeauna dificil să câştigi două meciuri la rând acasă. Nu vreau să vorbesc despre revanşă, dar jucăm pe teren propriu şi vrem să câştigăm. Îmi amintesc bine acel meci (n.r. - câştigat de Chindia cu 3-2), am făcut multe greşeli şi sperăm că nu vom face o partidă la fel. Vrem să jucăm la un nivel de sută la sută încă de la început, dar uneori se întâmplă ca adversarii să joace mai bine ca noi. Nu am vorbit cu Nistor despre o posibilă plecarea a lui. Trebuie să ne concentrăm pe joc, vorbim prea mult de alte lucruri şi asta ne-ar putea face rău. Cred că Nistor trebuie să concetreze pe joc ca de obicei, să facă totul pentru ca echipa noastră să joace mai bine. Dacă aş şti cum va fi meciul cu Chindia ar fi foarte bine pentru mine, dar nu ştiu. Au jucători foarte buni, unul dintre ei este Florea. Nu am primit o ofertă de prelungire. Nu aştept nimic pentru că am contract acum. Mă concentrez pe munca mea aici şi vreau să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Voi analiza ceea ce am făcut la Dinamo după următoarele patru meciuri. Nu a fost o viaţă grea aici, a fost o viaţă normală, o viaţă de fotbal normală. Nu vreau să comentez (n.r. - când i s-a atras atenţia că are la Dinamo o viaţă fără salarii), de fiecare dată e la fel, voi vă concentraţi pe aceste lucruri, iar eu nu vreau să mă concentrez pe acestea. Salariile sunt importante pentru noi, dar mult mai important pentru noi este cum jucăm. Când am fost la Timişoara a fost şi mai greu, nu ne-am primit salariile patru luni şi nu am pierdut niciun meci", a declarat Uhrin, într-o conferinţă de presă.

Deşi echipa este pe locul 8 în Liga I, fundaşul Laurenţiu Corbu speră să câştige un trofeu cu Dinamo în acest sezon.

"Odată cu rezultatele pozitive şi moralul nostru este mai bun şi aşteptăm următoarele meciuri. Sperăm ca sezonul acesta să ridicăm un trofeu. De când a venit domnul Dusan s-a văzut o constanţă în echipă şi o maturitate mult mai mare şi eu sper că o vom ţine pe aceeaşi linie, să avem rezultate foarte bune la sfârşit de sezon. Meciul cu Chindia este o revanşă, dar cele mai importante sunt cele trei puncte pe care ni le dorim foarte mult. Începem mai greu pentru că intrăm mai temători, să sperăm că de mâine, de la meciul cu Târgovişte, să ieşim din primul minut şi să facem ambele reprize foarte bune şi să câştigăm. Pero (n.r. - Perovici) ne-a ajutat foarte mult în ultima vreme, dar oricine va fi în acea poziţie, atacant, mijlocaş, va trebui să înscrie să ajute echipe, nu numai Pero. O să vină momentul când vor înscrie toţi cei trei atacanţi. Dan se enervează destul de repede, dar îi şi trece, sperăm să rămână în continuare, pentru că jocul nostru depinde foarte mult de el şi el ne ajută foarte mult. Toţi jucătorii trebuie să spună lucrurilor pe nume, de ce să ascundem când avem de zis adevărul? Dan spune ceea ce simte, totul pe faţă şi nu are nimic de ascuns. Momentan ne concentrăm pe meciurile acestea, banii o să-i luăm, dar punctele dacă trec va fi greu să le mai luăm. Se duc meciurile şi după aceea nu mai putem să adunăm puncte şi obiectivul se va îndepărta", a declarat el.

Dinamo va întâlni, miercuri, de la ora 20.30, pe teren propriu, formaţia Chindia Târgovişte, în etapa a XIX-a a Ligii I.