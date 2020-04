Antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, va avea salariul redus cu 50%

Antrenorul echipei Al Hilal, Răzvan Lucescu, a declarat că și în Arabia Saudită se vor reduce salariile din cauza pandemiei de coronavirus. Salariul antrenorului român va scădea cu 50%, anunță MEDIAFAX.

Criza economică provocată de pandemia de coronavirus i-a afectat şi pe şeicii din Arabia Saudită.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei Al Hilal, a dezvăluit că şi el va avea salariul tăiat. Arabii au decis să taie 50% din salariile jucătorilor şi antrenorilor pe patru luni.

„Pentru aceste patru luni, martie - iunie, practic până când reluăm pregătirea, vom avea salariile tăiate la jumătate. Mi s-a cerut să înţeleg acest lucru, imediat am acceptat. Ieri au fost alte discuţii cu jucătorii. Încă sunt negocieri, dar se merge către asta. Cine nu înţelege, face o greşeală. Există riscul ca foarte multe cluburi să ajungă în situaţie de faliment. E nevoie de a înţelege că e o situaţie delicată şi fiecare dintre noi are responsabilitatea de a ajuta clubul. Există posibilitatea ca peste 4-5 luni să se ajungă într-o situaţie delicată, să se ajungă la întârzieri. Noi nu am avut până acum nicio întârziere, suntem plătiţi până în ianuarie, iar acum urmează să se plătească luna februarie”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Telekom Sport.