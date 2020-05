Antrenorul echipei Atalanta arunca bomba - Spune ca era infestat cu noul coronavirus la meciul retur cu Valencia

Gian Piero Gasperini, antrenorul echipei Atalanta, a dezvăluit, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport, ca a avut virusul Sars-CoV-2, în momentul în care se afla pe banca echipei lui la meciul cu Valencia, din manşa a doua a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, informează lequipe.fr, potrivit news.ro.

"Cu o zi înaintea meciului de la Valencia, m-am simţit rău. După-amiaza meciului a fost şi mai rea. Pe bancă, nu aveam o faţă frumoasă. Era 10 martie", a povestit tehnicianul.

Gasperini a spus că s-a gândit la moarte când era bolnav.

"Următoarele două nopţi la Zingonia (n.r. - unde Atalanta îşi are centrul de pregătire) am dormit puţin. Nu aveam febră, dar eram rupt de parcă aveam febră de 40 de grade. La fiecare două minute, auzeam o ambulanţă. În apropiere se află un spital. Părea să fie război. În timpul nopţii, m-am gândit: Am spus-o în glumă, pentru a alunga duhurile rele. Dar chiar m-am referit la asta (n.r. - la moarte)", a mai spus Gasperini.

El s-a simţit mai bine câteva zile mai târziu, dar apoi şi-a pierdut gustul. Antrenorul s-a întors la Torino, unde locuieşte, după trei săptămâni.

"Pe 14, am făcut un antrenament tare şi totul a fost bine. Dar a doua zi, bucătarul nostru ne-a adus colomba (n.r. - un fel de cozonac servit în mod tradiţional la Paşte) şi şampanie Dom Perignon, pe care le-am simţit ca pâinea şi apa. Pierdusem gustul. Nefiind febril, nu am făcut niciodată testul PCR. Dar acum zece zile, testele serologice mi-au confirmat că am avut Covid-19. Am dezvoltat anticorpi, dar asta nu înseamnă că sunt imun", a declarat el.

Atalanta joacă la Bergamo, unul dintre oraşele italiene afectate cel mai mult de noul coronavirus. Meciul Atalanta-Valencia din 19 februarie, disputat la Milano, a fost considerat o "bombă biologică", un accelerator de propagare a coronavirusului.

Atalanta s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor învingând Valencia atât în prima manşă, scor 4-1, cât şi în cea de-a doua, scor 4-3.