Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan: 'Aveam nevoie de aceasta victorie ca de aer, ca de apa'

Antrenorule echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, şi-a felicitat jucătorii după succesul cu Dinamo, o victorie de care formaţia lui avea nevoie "ca de aer, ca de apă", anunță news.ro.

"Aveam nevoie de această victorie ca de aer, ca de apă. E important că am reuşit să câştigăm acest joc. E prima noastră victroie în Liga I şi împotriva lui Dinamo. Mă bucură enorm acest succes. Îmi felicit băieţii pentru caracterul de care au dat dovadă. Încerc mereu să găsesc soluţii şi să-i motivez, s-a văzut acest lucru şi în celelalte jocuri. Am făcut un vizavi de ceea ce am realizat noi anul trecut în Liga a II-a. Nişte momente, nişte clipuri din vestiarul nostru cu bucuriile după anumite victorii şi le-am spus că îmi doresc enorm de mult să retrăim acele clipe împreună după acest joc şi am reuşit", a declarat Moldovan, la Digi Sport.

Dinamo a fost învinsă, vineri, în deplasare, la Ploieşti, cu scorul de 3-2 (2-0), de nou-promovata Chindia, în etapa a VI-a a Ligii I. Acesta a fost primul meci al antrenorului ceh Dusan Uhrin jr. pe banca echipei Dinamo. Târgoviştenii au obţinut, astfel, primul succes în actualul sezon al Ligii I.

Au marcat: Neguţ '19, Leca '45+2, Cherchez '65 (p) / Montini '54, Nistor '82.

După acest eşec, Dinamo revine pe ultimul loc al clasamentul, 14, cu trei puncte. Chindia urcă de pe ultima poziţie pe locul 12, cu patru puncte.