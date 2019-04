Antrenorul echipei Juventus, dupa ce a caștigat campionatul Italiei: 'Am avut un sezon remarcabil'

Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat, sâmbătă, că este dezamăgit de eliminarea din Liga Campionilor, dar câştigarea titlului în Serie A este un succes care trebuie să fie sărbătorit, informează News.ro.

“Sunt foarte bucuros pentru că am atins un obiectiv important şi am câştigat jumătate dintre competiţiile la care am participat. Suntem dezamăgiţi de eliminarea din Liga Campionilor, dar acesta este un titlu şi trebuie să fie sărbătorit, pentru că nu este uşor de obţinut. Am obţinut trofeul cu cinci etape înainte de final şi asta dovedeşte cât de remarcabil a fost sezonul nostru”, a spus Allegri pentru DAZN.

Formaţia Juventus Torino a câştigat, sâmbătă, pentru a opra oară consecutiv titlul în Italia, impunându-se, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa echipei Fiorentina, în etapa a XXXIII-a din Serie A.

Au marcat Alex Sandro ’37 şi Pezzella ’53 (autogol) pentru Juventus, respectiv Milenkovic ‘6 pentru Fiorentina.

Torinezii au 87 de puncte, în timp ce echipa de pe locul doi, Napoli, are 67 de puncte, astfel că nu o mai poate depăşi pe Juventus în cele şase meciuri pe care le mai are de jucat.

Pentru Juventus Torino este titlul de campioană a Italiei cu numărul 35.