Antrenorul echipei Liverpool, dupa victoria din Liga Campionilor: A fost foarte intens! Am castigat, am castigat! Nu am cuvinte

Simona Halep a reusit sa depaseasca o borna istorica dupa ce a obtinut calificarea in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. In urma succesului din meciul cu Iga Swiatek, Simona Halep a depasit un prag important si a trecut de 30 de milioane de dolari incasati din premii in cariera profesionista.

Valorile termice vor ajunge la 31 de grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in zona Banatului, in timp ce aversele vor continua sa fie prezente aproape zilnic in majoritatea regiunilor, reiese din estimarile ANM valabile pentru perioada 3 - 16 iunie.