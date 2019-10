Antrenorul Emil Sandoi este foarte aproape sa semneze cu Pandurii Targu Jiu - presa

Emil Săndoi (54 de ani) este foarte aproape să revină în antrenorat, anunță gsp.ro. Tehnicianul negociază cu oamenii din conducerea echipei Pandurii Târgu Jiu și se pare că cele două părți sunt la un pas să ajungă la un acord, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Nebunie mare în cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui Dincă: ‘S-a dat ordin pe unitate să nu aibă acces’

Dacă discuțiile se vor termina cu bine, Săndoi se va întoarce în fotbal după câteva luni de pauză. Ultima echipă antrenată a fost tot o formație din liga secundă, FC Argeș, de care s-a despărțit în luna martie a acestui an. El pregătise echipa din Pitești pentru o perioadă de mai bine de un an. În trecut, Emil Săndoi le-a mai antrenat pe Concordia Chiajna, Craiova, FC Vaslui, dar și naționala României sub 21 de ani, în două rânduri (iulie 2006-august 2013 și iunie 2011-august 2013).

Citește și: Sorina Matei scoate la lumină o ‘coincidență’ ciudată în cazul Dan Barna-RISE Project! Mutare neașteptată

Pandurii Târgu Jiu se află în acest moment pe locul 18 în Liga 2, poziție care duce la retrogradare. După 13 etape are 7 puncte, fiind la 8 lungimi de ultima poziție care garantează prezența în eșalonul secund și în sezonul următor. Echipa este pregătită de Adrian Bogoi (46 de ani).