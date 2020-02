Antrenorul FC Barcelona, Quique Setien, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate, scor 1-1, inregistrat la Napoli

Antrenorul FC Barcelona, Quique Setien, s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate, scor 1-1, înregistrat de echipa lui la Napoli, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

"Faza ofensivă a fost grea. A fost dificil de găsit spaţii şi trasee ale paselor, mai ales în prima repriză. Cred că este un bun rezultat. Ne-a fost greu să avem ocazii, dar am controlat jocul. Ei s-au apărat foarte bine şi au profitat de singura lor ocazie din prima repriză. Ne-a lipsit un pic de concentrare şi de luciditate pentru a penetra această apărare bine organizată. Am avut mai multe spaţii şi ocazii în repriza a doua, deoarece ei au încercat să joace mai sus. Pentru noi, 1-1 cu gol în deplasare e bine. E un rezultat corect. Pe teren propriu vom avea mai multe opţiuni, cred eu. Am pierdut doi jucători importanţi pentru retur (n.r. - Busquets şi Vidal, suspendaţi), dar îi vom recupera pe Jordi Alba şi Sergi Roberto. Vom vedea ce a suferit Pique şi vom decide pentru El Clasico de duminică. Eliminarea lui Vidal nu am văzut-o bine. Poate este prea severă. Primul galben, ok, dar al doilea mi s-a părut exagerat. Sunt momente de tensiune, mai ales în cazul jucătorilor cu temeperament ca al lui. Am pierdut un jucător important", a declarat Setien, potrivit lequipe.fr.

FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, marţi, în deplasare, cu Napoli, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Au marcat: Mertens '30 / Griezmann '57.

Arturo Vidal (Barcelona) a fost eliminat, în minutul 89, când a primit două galbene, unul pentru fault şi altul pentru o altercaţie cu Mario Rui.