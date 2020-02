Antrenorul FC Voluntari, Mihai Teja: 'Am facut un meci bun, ne-am batut de la egal, pacat ca am jucat in inferioritate numerica'

Antrenorul FC Voluntari, Mihai Teja, s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei lui în meciul cu FCSB, pierdut, joi, cu 1-2, pe teren propriu, potrivit news.ro.

"Am făcut un meci bun, ne-am bătut de la egal, păcat că am jucat în inferioritate numerică. Când joci cu o echipă ca FCSB în inferioritate numerică nu e uşor, plimbă mingea bine. Dar eu cred că băieţii au avut o atitudine bună, puteam să scoatem mult mai mult, dar au fost zece minute în care am luat şi gol şi cartonaş roşu şi din păcate s-a cam rupt acolo. Dar am încercat, eu sunt mulţumit de băieţi şi sunt sigur că ne putem îndeplini obiectivul. Jucăm un fotbal bun, am caractere în echipă şi mă bazez pe lucrurile acestea. Acum ne gândim la meciul cu Dinamo, o luăm meci cu meci, trebuie să acumulăm puncte. Astăzi mi-a plăcut atitudinea băieţilor. FCSB nu m-a surprins cu nimic, au pasat foarte mult, însă lateral şi înapoi, dar au calitate toţi jucătorii. (n.r. - despre transferul lui Cristian Tănase) Eu nu ştiu, acum aud prima dată, vedem ce se înâmplă. Fiecare jucător de valoare este util pentru noi. Deocamdată nu mai îmi trebuie jucători. Nu am ştiut de transferul lui Tănase", a declarat Teja.

FCSB a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-1), echipa FC Voluntari, într-un meci restanţă din etapa a XVIII-a a Ligii I. FCSB a evoluat în superioritate numerică din minutul 44, când a fost eliminat Armaş.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 2, cu 42 de puncte, la cinci puncte de liderul CFR Cluj. CSU Craiova şi Astra sunt pe locurile 3-4, cu câte 40 de puncte, urmate de Viitorul, 38 de puncte, şi de Gaz Metan Mediaş şi FC Botoşani, cu 36 de puncte fiecare.

Fără victorie pe teren propriu în acest sezon, FC Voluntari ocupă locul 14, ultimul, cu 11 puncte.