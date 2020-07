Antrenorul Gheorghe Multescu este ingrijorat pentru propria lui sanatate, dupa ce unii jucatori au fost confirmați pozitiv: 'Am facut cu ei doua antrenamente'

Tehnicianul Gheorghe Mulţescu a declarat, joi, la Digi Sport, că speră ca în cazul unora dintre jucătorii testaţi pozitiv cu coronavirus la următoarea testare rezultatele să fie negative, relatează News.ro.

"SMURD-ul nu mai poate face faţă la asemenea provocări, la un asemenea adversar imbatabil! Sperăm ca o parte din jucătorii care au fost găsiţi pozitiv să iasă negativ la următoarea testare, să recuperăm cât mai mulţi jucători, să ne adunăm răniţii şi să vedem ce formulă mai putem scoate. Am făcut cu ei două antrenamente, au fost foarte vioi, dinamici, mi-au plăcut foarte mult, ne făceam speranţe, iluzii, nu am observat nimic în starea lor. Acum online ce poţi să faci 4-5 zile? Mă gândesc la capacitatea mea fizică în primul rând…apoi dacă nu voi putea alinia o echipă competitivă va fi foarte greu, nu mai am prea mari speranţe. Mi-am asumat răspunderea la ceea ce era acum două zile, acum fiecare antrenor vrea o echipă cu care să facă faţă. Acum o să iau lista de jucători de la juniori, vedem ce putem găsi, o situaţie foarte grea," a afirmat Mulţescu.

Pentru fcdinamo.ro, Ionel Dănciulescu a declarat că Dinamo este dezavantajată în lupta cu celelalte echipe din play-out, în acest final de campionat. "Să stai cinci zile acasă sau în spital nu este un avantaj pentru un jucător, doar mintea bolnavă a unor oameni care nu au jucat fotbal se poate gândi la strategii în această perioadă de alertă. Suntem dezavantajaţi, mai ales în aceste zile în care jucătorii şi noul staff tehnic au început să se cunoască mai bine după două antrenamente. Am remarcat şi o prostie apărută la adresa lui Vali Lazăr şi nu am cum să tac. Zi de zi, Lăzărică vine singur de la Ploieşti în cantonamentul de la Săftica, nu e nimeni cu el în maşină. Cred că e mai mult de-o lună de când s-a văzut ultima oară cu Fane Bărboianu, iar de atunci a mai fost testat de două ori pentru că aşa e protocolul medical, testare la fiecare 14 zile. Suferim, dar trebuie să rezistăm dacă vrem să existăm", a precizat Dănciulescu.

Dinamo Bucureşti a anunţat în această dimineaţă Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) că şase jucători au fost confirmaţi pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19, efectuat în această săptămână pentru toţi componenţii lotului, staff tehnic, medical şi administrativ din cadrul echipei

Dinamo are două meciuri amânate, după ce înaintea reluării sezonului, la 12 iunie, magazinerul echipei a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2.

Una dintre aceste partide amânate este chiar cea reprogramată pentru joi, din etapa a III-a a play-out-ului Ligii I.