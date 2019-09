Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Csaba Laszlo, dupa 1-1 cu Poli Iași: 'Cu puțin noroc, puteam caștiga meciul'

Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Csaba Laszlo (55 de ani), a declarat, luni, în urma rezultatului egal obținut de echipa sa, în fața lui Poli Iași, scor 1-1, că, deși nu a câștigat, elevii săi au avut o evoluție bună, anunță MEDIAFAX.

”Eu cred că tactica pe care am folosit-o nu a fost cum am vrut, în prima repriză. Am vrut ca adversarul să vină și să avem mai multe spații pentru contraatac. Când adversarul marchează gol, noi, antrenorii, spunem că a fost o greseală copilărească. Eu nu cred asta. Este bine că am marcat, dar, cu puțin noroc, puteam câștiga meciul. A fost un meci interesant, pentru că am văzut de la echipa mea două reprize diferite. Eu cred că este un rezultat fair. Nu am câștigat de multe ori, dar, dacă am luat un punct, sunt mulțumit. Echipa are disciplină și asta este foarte important pentru mine, dar trebuie să fim și mai creativi, mai inovativi. Eu cred că ce am facut astă-seară nu este așa de rău”, a declarat Csaba Laszlo, la Digisport.

Sepsi Sf. Gheorghe ocupă locul opt în clasamentul Ligii 1, cu paisprezece puncte.

În următoarea etapă, Sepsi Sf. Gheorghe va evolua împotriva lui FC Botoșani.