Antrenorul Massimiliano Allegri il lauda pe Cristiano Ronaldo: 'Este un jucator de alt nivel'

Antrenorul Massimiliano Allegri s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate înregistrat de echipa lui, Juventus Torino, la Amsterdam, cu Ajax, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, relatează News.ro.

"Cristiano Ronaldo a dovedit încă o dată că este un jucător de alt nivel. Sincronizarea sa şi mişcarea lui sunt diferite de cele ale altor jucători. Este un rezultat pozitiv, pentru că am marcat în deplasare, dar deschis în acelaşi timp. Păcat de golul primit în repriza a doua, am avut atunci câteva minute dificile. Am făcut un bun meci defensiv, echipa a fost compactă, condiţiile sunt întrunite pentru a merge în semifinale. Nu suntem îngrijoraţi, 1-1 este mai bun ca 0-0, dar la Torino trebuie să jucăm pentru a câştiga", a declarat tehnicianul, potrivit lequipe.fr.

Ajax Amsterdam a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, miercuri, pe teren propriu cu Juventus Torino, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 45 golul său cu numărul 125 în Liga Campionilor (Messi are 108). David Neres a egalat în primul minut al reprizei secunde.

Partida retur va avea loc la 16 aprilie.