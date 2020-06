Antrenorul Michel Preud’homme a renuntat la conducerea tehnica a echipei belgiene Standard Liege

Antrenorul Michel Preud’homme a renunţat la conducerea tehnică a echipei belgiene Standard Liege, dar va rămâne vicepreşedinte al clubului, informează lesoir.be, potrivit news.ro.

"Mintea mea încă vrea să fiu antrenor şi să merg la război, dar corpul meu îmi spune că nu voi rezista. Dorinţa de a antrena acest grup, pe care l-am format şi pe care îmi place să-l antrenez, este încă prezentă. Dar la 61 de ani, mai am puterea să mă angajez într-un an suplimentar cu toate cerinţele pe care le solicită profesia? Nu-mi pot permite să fiu antrenor din nou în viitor. Voi rămâne în club, în calitate de vicepreşedinte şi voi avea grijă de structurile generale ale clubului legate de sport", a declarat fotul portar.

El se ocupă şi de căutarea unui nou antrenor pentru Standard.

"Am început să analizez antrenorii, fotbalul şi filozofia lor. Am vorbit chiar cu unii pentru a pregăti viitorul. Trebuie să se încadreze în filosofia clubului. Am căutat antrenori capabili să ofere ceea ce aşteptăm şi ceea ce suntem obişnuiţi să vedem la Standard. Dar el trebuie să poată suporta şi presiunea. Pentru că putem avea antrenori foarte buni, care se vor scufunda sub presiunea care va veni nu numai din public, dar şi din presă", a precizat Preud’homme.

El a mai antrenat în cariera lui echipele Gent, Twente, Al Shabab şi FC Bruges.

Potrivit presei belgiene, favorit să-i ia locul lui Preud’homme este Remi Garde, 54 de ani, ultima dată la Montreal Impact, dar care a mai pregătit formaţiile Olympique Lyon şi Aston Villa.

Campionatul belgian a fost oprit definitiv înaintea finalizării sezonului regulat, din cauza pandemiei de coronavirus. Standard Liege a ocupat locul 5, după FC Bruges, Gent, Charleroi şi Antwerp, şi va participa în preliminariile Ligii Europa.