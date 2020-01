Antrenorul Mihai Teja cere ajutor divin pentru a o scapa pe noua sa echipa, FC Voluntari, de la retrogradare

Antrenorul Mihai Teja cere ajutor divin pentru a o scăpa pe noua sa echipă de la retrogradare. Tehnicianul a semnat cu FC Voluntari în această iarnă, formație clasată pe ultimul loc în Liga 1, opt puncte în 21 de etape, anunță MEDIAFAX.

"Va fi foarte greu. Şi play-out-ul, şi play-off-ul, am spus, indiferent la ce echipă eşti, chiar dacă eşti la echipa de pe primul loc, chiar dacă eşti la echipa de pe ultimul loc, există presiune. Numai câştigând poţi să îţi îndeplineşti obiectivele.

Este o provocare pentru mine, este important ca băieţii să conştientizeze că pot să realizeze acest obiectiv de a ne salva de la retrogradare. Ne interesează foarte mult punctele, chiar dacă jocul nu va fi unul foarte bun. De multe ori mi s-au întâmplat miracole, şi când am fost la U Cluj mi s-au întâmplat, atunci când am preluat echipa după 14 etape cu 4 puncte şi am reuşit să ne salvăm. Trebuie să fie ajutor divin, dar contează şi ce facem noi", a spus Mihai Teja, potrivit Telekom Sport.

Primul meci oficial din 2020 pentru FC Voluntari va fi sâmbătă, 1 februarie, de la ora 13:00, în deplasare, cu formaţia Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 23-a a Ligii 1.