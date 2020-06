Antrenorul sarb Dusko Vujosevici si-a prelungit contractul cu U Banca Transilvania Cluj

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri prima sentinta in cazul sefilor din Politia Timis timisi in judecata pentru fapte de coruptie, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate, fostul sef al Politiei Rutiere Timis, Marcel Craciunescu, trimis in judecata pentru luare de mita, a fost condamnat cu suspendare pentru abuz in serviciu dupa ce judecatorul a schimbat incadrarea juridica a faptei.