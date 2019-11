Antrenorul secund al echipei naționale, Adi Mihalcea: 'Voi pleca, sunt șanse sa continui alaturi de Cosmin Contra'

Antrenorul secund al echipei naționale, Adi Mihalcea, 43 de ani, a vorbit despre situația sa contractuală și a dezvăluit că după data de 30 noiembrie își va încheia conturile sută la sută cu prima reprezentativă, anunță MEDIAFAX.

”La mine lucrurile sunt foarte clare. Pe 30 noiembrie îmi expiră și mie contractul cu FRF, la fel cum îi expiră și lui Cosmin Contra. Dar vă asigur că nu voi mai rămâne să lucrez în viitorul staff al celui care va prelua naționala. Am venit alături de Cosmin Contra, atunci plec o dată cu Cosmin Contra. Este exclus să conduc eu România la baraj.” , a declarat Mihalcea pentru prosport.ro.

În continuare, Adi Mihalcea a vorbit despre planurile sale de viitor și a recunoscut că o perioadă dorește să ia o pauză deoarece vrea să se liniștească. ”Am două variante. Există posibilitatea să merg în continuare alături de Cosmin Contra la noua lui echipă sau există posibilitatea să preiau eu o echipă de club. Am licența PRO și nu am nicio problemă în a conduce singur o echipă. În câteva zile voi decide ce o să fac. Acum încă sunt la cald după ce s-a întâmplat la națională și este bine să mă liniștesc. Am nevoie de o scurtă pauză.” , a spus Mihalcea.

