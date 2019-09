Antrenorul Serenei Williams se inclina in fata Biancai Andreescu: "Va fi numarul unu!"

Bianca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Serenei Williams, celebrul Patrick Mouratoglou, se inclina in fata adversarei americancei din finala US Open 2019, Bianca Andreescu. Tehnicianul francez marturiseste ca se astepta ca pustoaica in varsta de 19 ani sa ajunga in finala Openului Statelor Unite si spune chiar ca o vede pe aceasta pe primul loc al clasamentului feminin. "Nu sunt surprins ca e aici. Ma asteptam sa o vad in finala. Cred ca va fi numarul unu WTA. Nu in viitorul apropiat, dar in viitor, si asta pentru ca are tot ce ii trebuie pentru a fi numarul unu", a spus Mouratoglou in cadrul unei conferinte de presa. Acesta a continuat si a laudat jocul Biancai, despre care spune ca este la un nivel foarte bun. "Jocul e ...