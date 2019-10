Antrenorul Universitații Craiova, Victor Pițurca, dupa egalul cu Academica Clinceni: 'Sunt puțin ingrijorat ca nu marcam'

Antrenorul Universității Craiova, Victor Pițurcă, a declarat, duminică, în urma remizei dintre elevii săi și Academica Clinceni, scor 0-0, că, deși este mulțumit de jocul echipei, este îngrijorat că aceasta nu marchează, anunță MEDIAFAX.

”Eu i-am spus staff-ului meu, că ocaziile din prima repriză îşi vor spune cuvântul şi din păcate am avut gura aurită, aşa s-a întâmplat. Am reuşit şi în a doua repriză să ratăm trei, patru ocazii foarte clare şi acesta a fost jocul. Cei de la Academica Clinceni au făcut tot ce a depins de ei să câştige un punct şi prin munca lor au reuşit acest lucru, dar pe mine nu mă interesează acest aspect, pe mine mă interesează că jucătorii mei au ratat prea multe ocazii şi prea clare. Sunt puţin îngrijorat în sensul ăsta, dar sunt trecut prin multe şi se poate întâmpla şi lucrul acesta. Echipa mea a jucat bine, a făcut un joc bun, însă nu a marcat gol, goluri şi trebuia să se întâmple acest lucru în urma ocaziilor ratate. Lotul are valoare, însă orice echipă, indiferent cât de mare este, trece prin anumite momente. Nu aş putea spune că trecem prin momente aşa dificile, delicate, fiindcă am fost mulţumit de joc. Ne putem bate la titlu în continuare, echipele mari pierd puncte. Am identificat anumite slăbiciuni, acum am evaluat foarte bine lotul şi ştiu despre ce e vorba şi ştiu ce trebuie făcut în continuare, cum trebuie lucrat cu jucatorii. Aşa am gândit eu o pentru astăzi, ca Ivan să nu fie titular. Revin iar la acest subiect, un jucător ca Ivan, de echipă naţională, nu poate să joace fiindcă trebuie să intre jucători sub 21 de ani. Dar asta este situaţia şi trebuie să ne conformăm, atât timp cât există acest regulament”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

În clasamentul Ligii 1, Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 24 de puncte, în timp ce Academica Clinceni se află pe locul 13, cu 11 puncte.