Antrenorul Victor Pițurca: 'Nici daca plec de la Universitatea Craiova, nu accept postul de selecționer'

Victor Pițurcă, unul dintre numele luate în calcul pentru postul de selecționer, a spus că nu este tentat de o nouă experiență pe banca primei reprezentative a României. Va continua la Universitatea Craiova, pe care vrea să o ducă în cupele europene la finalul acestui sezon, anunță MEDIAFAX.

Pițurcă a menționat că nu mai ia în calcul postul de selecționer nici dacă se desparte de gruparea olteană. ”Nu vreau să mă nominalizeze nimeni la echipa națională pentru că nu are rost. Eu vreau titlul cu Craiova și să merg mai departe aici. Nici dacă plec de la Universitatea Craiova nu voi merge la Națională. Cei de la Federație își asumă numirea unui selecționer. Este și cariera lor în joc. Eu sunt sigur că ei analizează și vor lua, sper eu, o decizie bună.” , a declarat Pițurcă în cadrul unei conferințe de presă. Ulterior, a vorbit și despre mandatul lui Cosmin Contra:

”Pe mine m-a deranjat foarte mult mass-media cum s-a comportat cu Cosmin Contra. Stați puțin că și voi aveți partea voastră de vină, că atunci când a venit Contra la națională l-ați dorit foarte mult. Un antrenor fără prea mare experiență a făcut tot ce a putut. Eu sunt supărat pe unii colegi de-ai lui, care ar trebui să-și vadă de echipa lor și să-l lase pe Cosmin Contra în pace. Sigur, când iei bătaie de maniera asta e vina selecționerului, dar trebuie să și înțelegem anumite lucruri.

Echipa națională e în reconstrucție, sunt mulți tineri pe care voi i-ați cerut. Contra a jucat cum ați vrut, cu 5 atacanți, ofensiv. Poate v-ați convins că la echipa națională nu poți juca ofensiv cu echipele puternice. Loturie nu se fac la presiunea impresarilor. Eu nu cred așa ceva. Nu se pune problema să se întâmple așa ceva. Sunt lucruri care apar în mass-media să facă audiență, că asta așteaptă românii.

Eu cât am fost selecționer au jucat jucătorii valoroși și cei în care am crezut eu. Rezultatele cred că au fost bunicele. Nu zic foarte bune, că lumea era nemulțumită și când campioana mondială n-a trecut centrul terenului de 5 ori. Am bătut Finlanda cu 2-0 și era unul pe la Digi care spunea că îi e rușine că e român. Jurnaliști de genul ăsta intervin să se pună cutare antrenor. Asta e România! Uite, Finlanda acum s-a calificat.” .

România a terminat pe locul 4 campania de calificare la Campionatul European din 2020, sub Spania, Suedia și Norvegia. Naționala noastră nu a reușit să câștige decât în fața echipelor aflate sub ea în grupă, Insulele Feroe și Malta.