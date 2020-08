AntrenorulFCSB, Anton Petrea: 'E prematur sa spunem cine e favorit la titlu, noi tratam fiecare meci la victorie'

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, că este prematur să spună care formaţii sunt favorite la titlul, precizând că în noul sezon al Ligii I gruparea pe care o conduce va juca la victorie fiecare partidă, potrivit Agerpres.

"Suntem la startul unui nou sezon al Ligii I, un sezon în care ne dorim să realizăm mai mult decât în precedentul. Întâlnim mâine Astra, o echipă bună a campionatului cu o prezenţă constantă în play-off, cu aspiraţii la locurile fruntaşe. Noi suntem pregătiţi pentru că întâlnim un adversar bun şi mergem să câştigăm cele trei puncte. E prematur să spunem cine e şi cine nu e favorit la titlu. Cert e că noi vom trata fiecare meci cu seriozitate şi la victorie. Vom vedea ce jucători vor mai putea apărea pe parcurs. La orice echipă e nevoie de jucători cât mai mulţi, mai ales cu protocolul medical", a spus Petrea.

"Faptul că avem aceste cazuri de COVID-19 ne-a ţinut un pic pe loc, dar nu suntem singura echipă cu problemele astea, aşa că trebuie să ne adaptăm din mers. Am avut o perioadă scurtă de pregătire care s-a mai diminuat şi după apariţia acelor cazuri de coronavirus, însă cred eu că am reuşit să ne atingem obiectivele de pregătire în condiţiile date. Referitor la noul protocol medical, consider că meciurile ar trebui disputate pe teren şi nu e OK să se decidă o câştigătoare la masa verde. Cred că e bine să se urmeze protocolul UEFA şi să se dea ocazia fiecărei echipe să joace pe teren", a adăugat el.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Va rămâne în spatele gratiilor

Fost secund al antrenorului Laurenţiu Reghecampf, Petrea a menţionat că nu se pune problema în momentul de faţă ca acesta să revină la FCSB.

"Cu Laurenţiu Reghecampf am ţinut legătura, e normal, am lucrat atâta timp împreună. Din ce ştiu, referitor la contractul lui, mai are un an acolo şi nu se pune problema în momentul de faţă să vină. Nu am vorbit nimic despre o eventuală revenire a lui aici. Nu ştiu însă ce va fi în viitor", a precizat Anton Petrea.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:00, în deplasare, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru prima etapă a ediţiei 2020-2021 a Ligii I.