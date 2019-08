Antreprenorii ieseni isi pot dezvolta afacerea online cu investitii minime

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In trecut antreprenorii cu business-uri mici aveau la dispozitie doar cateva modalitati prin care puteau sa isi promoveze produsele/serviciile. Cele mai cunoscute dintre acestea fiind distributia de flyere sau anunturile sponsorizate in ziarele locale. Astazi lucrurile nu mai stau asa, Internetul fiind un canal cu un potential urias de dezvoltare. “In 2018, valoarea cumparaturilor online a fost de peste 3,5 miliarde de euro, in crestere cu 30% fata de anul 2017. Fara indoiala, intr-un viitor apropiat vanzarile online vor ajunge sa le depaseasca pe cele realizate de magazinele fizice, iar antreprenorii trebuie sa fie pregatiti pentru acest pas”, sustine Ramona Joita, Specialist in Marketing online. Antreprenorii cu b ...