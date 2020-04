Antreprenorii romani vor sa isi creasca capacitatea de productie, sunt pozitivi si stiu ca vor invinge criza provocata de COVID 19

Antreprenorii români vor să îşi crească capacitatea de producţie, sunt pozitivi şi stiu că vor învinge criza provocată de COVID 19. Ioan Filip, preşedintele şi acţionarul grupului Taparo, a declarant că este convins că antreprenorii români vor găşi oportunităţi, ca să poată reînvia economia, anunță MEDIAFAX.

„Sunt convins că antreprenorii români vor reuşi să identifice oportunităţile acestei crize. Noi am luat deja decizia de a creşte capacităţile de producţie de material textil neţesut, de la 3.500 de tone pe an la 10.000 de tone de an. Avem deja în plan investiţii. De asemenea, am depus proiectul la bancă pentru a primi finanţare pentru o fabrică de textile medicale“

Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a spus că la nivel naţional au fost acordate circa 150 de avize de forţă majoră solicitate de companii. Avizul de forţă majoră poate fi solicitat de către o companie în situaţia în care aceasta nu îşi poate onora obligaţiile comerciale dintr-un contract care are această clauză de forţă majoră.

„Camera de Comerţ Constanţa a eliberat cam 9 avize de forţă majoră. Şi la nivel de cameră naţională nu cred că la ora actuală sunt mai mult de 15 avize eliberate. În total în România nu cred că sunt la ora actuală mai mult de 150 de avize de forţă majoră. Au fost foarte multe contracte de livrare, foarte multe în domeniul turismului. Au fost şi situaţii în care am returnat agentului economic dosarul pentru că nu erau suficiente argumente“.

Dan Ostahie, proprietarul Altex, spune că actuala pandemie va produce schimbări majore la nivelul economiei. Mai exact, work from home va deveni un mod normal de lucru pentru majoritatea companiilor. Digitalizarea este un proces extrem de important ca economie României să poată supravieţui

„Asistăm la digitalizare forţată a companiilor, un proces atât de necesar. Nu vom fi niciodată pregătiţi, dar faptul că am fost forţaţi, ne ajută să accelerăm procesele“.

Dragoş Dragoteanu, general manager Euroest Invest, a declarat că această criză ar trebui văzută de către antreprenori ca fiind o oportunitate.

„Din ce în ce mai mulţi antreprenori nu mai insistă pe soluţii individuale şi se gândesc la o soluţie comună, adică la un parteneriat între ideile şi proiectele mediului privat susţinute de stat şi cu implicarea bugetarilor, nu se poate să avem aceeaşi economie în viitor cu aceleaşi piedici şi bariere. În acest sens, statul trebuie să modifice foarte repede anumite legi care să deblocheze birocraţia din economia curentă”.