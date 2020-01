Anul 2019 – un an al fenomenelor extreme. Tornade, furtuni, vijelii, masini avariate si vieti pierdute (galerie foto)

2019 a fost un an al extremelor. Dacă în alți ani lumea se plângea de ninsori abundente și temperaturi nordice, iată că în 2019 a fost un an al furtunilor puternice, al grindinei devastatoare și a tornadelor.Tornada este un fenomen extrem, rar întâlnit în România, care din punct de vedere al poziționării geografice, ar fi fost imposibil să vorbim de prezența lui pe teritoriul nostru în urmă cu decenii bune. Trombele marine sunt normale, însă pe uscat, tornadele au fost ani buni fenomene admirate doar în filmele hollywoodiene. Iată că anul trecut, chiar dacă nu au fost în județul Constanța, am fost afectați de una dintre cele mai spectaculoase tornade din România. S-a produs pe câmpurile de lângă Autostrada Soarelui, la Drajna, drum ce leagă Capitala de litoral.Pe 30 aprilie, o tornadă a reușit să răstoarne un autocar, unde se aflau și constănțeni, oameni care veneau de la o mânăstire. Incidentul s-a produs pe un drum judeţean din judeţul Călăraşi unde un autocar s-a răsturnat pe câmp din cauza vântului. A fost declanșat planul roșu de intervenție. Un număr de 12 persoane au primit asistenţă medicală la locul producerii accidentului rutier de la Drajna, când un autobuz cu 39 de pasageri s-a răsturnat, iar patru dintre victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Slobozia, pentru investigaţii suplimentare, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).Sublocotenentul Lăcrămioara Chirea, purtătorul de cuvânt al ISU Ialomiţa a declarat pentru ZIUA de Constanţa că „pe fondul avertizărilor meteorologice de cod galben și portocaliu de vânt puternic și ploi abundente, în orele după-amiezii, s-au înregistrat următoarele solicitări pentru situaţii de urgență produse pe raza județului Ialomiţa:- în municipiul Urziceni, Det. Urziceni a intervenit pentru degajarea acoperișului desprins al unui bloc;- în orașul Țăndărei, la ieșire spre Platonesti, un copac s-a prăbușit pe DJ 201 - intervine SVSU pt.degajare- acoperiș desprins de pe o locuință pe str.Agricultori din Țăndărei - intervine SVSU pt.degajare- 2 stâlpi de curent și acoperișul unei case puse la pământ de vânt pe str. Avalanșei din Țăndărei - intervin SVSU și Enel- un copac căzut pe fire electrice în Țăndărei, la ieșire spre Brăila - intervin echipe ale Enel- acoperiș luat de vânt la Platonesti - intervine SVSU- inundație gospodărie la Cosambesti - intervine SVSU- copac căzut pe DJ 212 la Mihail Kogălniceanu - intervin SVSU M. K. și Gura Ialomiței- tir gol răsturnat în afara părții carosabile în zona AGFD (zona industriala) din Țăndărei - Garda Țăndărei a acordat prim ajutor șoferului, care a refuzat transportul la spital și a asigurat masurile p.s.i. la locul accidentului- copac prăbușit la Țăndărei pe DN2A (cartier Strachina) - intervine SDN- acoperiș de locuință luat de vânt la Țăndărei, pe str.Slobozia - intervine SVSU- copac căzut pe fire electrice la M. Kogălniceanu - intervine Enel- fire de electricitate căzute în Țăndărei - cartier Strachina - intervin echipe ale Enel”.Tot Chirea a mai spus că după o evaluare finală a persoanelor din autobuzul de la Brâncoveanu care s-au prezentat ori au fost transportate la unități spitalicești, la spitalul din Fetești au ajuns 12 pasageri. Nici unul nu a rămas internat. La Unitatea de primiri urgențe a spitalului din Slobozia au ajuns 9 persoane. Dintre acestea, 4 sunt internate, iar una a fost transferata la spitalul Bagdasar din București.O furtună violentă a afectat mai multe locuinţe din Cuza Vodă judeţul Constanţa, pe 30 aprilie, când România a fost lovită de furtuni violente. Vântul puternic a pus la pământ gardurile mai multor gospodării. Reamintim că meteorologii au emis mai multe avertizări now casting de vreme rea care au vizat localităţi din judeţul Constanţa în ziua respectivă.În mijlocul verii, nimic nu îți poate strica ziua de stat tolănit pe plajă mai mult decât o furtună de nisip. Nu doar că se creează o stare de panică, dar oamenii se pot răni ușor. Pe 18 septembrie, imagini demne de filme de acțiune au fost surprinse pe plaja de la Eforie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.Pentru agricultori, dar nu numai, grindina este un coșmar. Pot fi compromise culturi întregi dacă nu sunt luate măsuri de siguranță, iar asta se poate întâmpla în doar câteva secunde, mai ales dacă grindina are dimensiuri considerabile. Pe 20 iunie, codul portocaliu de grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie a făcut ravagii în mai multe localități din județul Constanța. La Hârșova a plouat 38 l/mp în doar 40 de minute, iar grindina a completat tabloul dezastrului.La Cernavodă, pompierii constănțeni au intervenit, la intersecția străzilor Dacia și Canalului pentru a evacua apa din mai multe societăți comerciale.Probabil una dintre cele mai puternice furtuni care au măturat municipiul Constanța a avut loc pe 3 august 2019. Zeci de copaci s-au prăbușit, la un loc cu schele și acoperișuri smulse. Acestea au căzut peste mașinile constănțenilor, care s-au trezit fără posibilitatea de a se mai folosi de autovehicul. O schelă s-a desprins de pe o clădire, în zona Satu de Vacanță. Șapte autoturisme au fost avariate în urma incidentului. În Tomis Nord au avut loc cele mai multe incidente cu copaci căzuți, fiind prăpăd atât pe strada Adamclisi, cât și pe Sucevei. De asemenea, un coapc de mari dimensiuni a căzut pe bulevardul Tomis, în centrul orașului. RO-Alert a sunat de două ori în ziua respectivă, odată cu atenționare de cod portocaliu, cât și cu atenționare de cod roșu de furtuni violente.Aproximativ 20 de procese au fost intentate de mai mulţi locuitori ai municipiului Constanţa împotriva Primăriei Constanţa sau a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, după furtuna care a avut loc în data de 3 august 2019. Zeci, dacă nu chiar sute de copaci au fost puşi la pământ, iar mulţi locuitori s-au trezit cu maşinile avariate, după ce arborii s-au izbit de autoturismele lor. Pentru a putea primi despăgubiri, trebuie intentat un proces, iar în urma expertizelor se poate da răspuns favorabil sau nu.Printre ei se numără şi Anca Medrea, al cărei dosar a fost înregistrat de către Judecătoria Constanţa în data de 17 decembrie 2019. Dosarul are ca obiect o acţiune în răspundere delictuală. Constănţeanca a fost una dintre persoanele peste a cărei maşină a căzut un copac într-o parcare din zona Tomis Nord, dauna vehiculului fiind totală.Potrivit devizului, contravaloarea reparaţiilor autoturismului se ridică la suma de 59.830,82 de lei, pentru care reclamanta cere daune materiale. De asemenea, reclamanta invocă faptul că a făcut solicitări de despăgubire la ambii pârâţi, însă doar pârâtul Primarul Municipiului Constanţa, prin adresă, a respins cererea.Mai mult, reclamanta a precizat că a fost depusă o adresă la Primăria Constanţa, la care municipalitatea a răspuns în data de 11 aprilie 2019 prin care a refuzat toaletarea pomilor de pe strada Adamclisi, unde s-a petrecut evenimentul menţionat, inclusiv cei din zona în care se afla copacul căzut pe maşina victimei.Pe lângă daunele materiale, constănţeanca a mai cerut 10.000 de lei daune morale, dar şi despăgubiri în valoare de 500 lei pe lună, începând cu data de 4 august 2019, pentru incapacitatea de a folosi autoturismul în interes propriu, fiindu-i afectată activitatea de zi cu zi."În data de 06.03.2019, în jurul orei 20.30, politistii de frontieră din cadrul Garzii de Coasta Constanta (structura din Mangalia) au fost informati telefonic despre faptul că o ambarcaţiune de pescuit, în care se aflau trei persoane, aflată la pescuit în zona 2 Mai de la ora 14.00 nu s-a întors în port și nu poate fi contactată. Imediat dupa primirea apelului, de la nivelul Garzii de Coastă au fost dispuse masuri operative constand in efectuarea unei misiuni cu două nave ale Grupului de Nave Mangalia, pentru gasirea ambarcatiunii, respectiv a persoanelor in cauză. De asemenea, prin canalele de cooperare ale Politiei de Frontiera au fost informate autoritățile de frontieră bulgare și MRCC", transmiteau reprezentanții Gărzii de Coastă. Trei pescari au fost aduși de valurile Mării Negre după săptămâni bune la mal, chiar dacă încercarea pompierilor și scafandrilor a fost să îi găsească în viață.Cei trei pescari se numesc Vasile Pârvu, Călin Cristin şi Gheorghe Stănică. Gheorghe Stănică, cunoscut drept Călin de către apropiaţi, era patronul Cherhanalei din 2 Mai. A fost consilier local la Limanu, ales pe listele PSD.