Anul nou 2020 a fost celebrat cu focuri de artificii in toata lumea - FOTO/ VIDEO

Din Noua Zeelandă până în New York, milioane de oameni din toată lumea s-au bucurat de spectacolul focurilor de artificii pentru a celebra noul an 2020 şi începutul unei noi decade. Insulele Line din Oceanul Pacific au fost primele care au intrat în 2020, urmate de Auckland, Noua Zeelandă, unde jumătate de tonă de artificii a izbucnit din Sky Tower deasupra centrului oraşului. La New York, oamenii au sărbătorit în Times Square începutul noului an. New York În Australia, Sydney a avut permisiunea oficială de a continua cu celebrele efecte pirotehnice în ciuda unei interdicţii totale din cauza uriaşelor incendii mortale. Alte oraşe australiene, inclusiv Canberra, au anulat celebrările din cauza riscului mare de incendii. Sydney Dubai Cea mai înaltă clădire din lume a fost punctul central al spectacolului în Emiratele Arabe Unite, cu artificii care au înconjurat Burj Khalifa. Paris În Franţa, peste 100.000 de poliţişti şi jandarmi au supravegheat populaţia în toată ţara pentru a menţine ordinea în timpul focurilor de artificii. Atena Acropole din Atena a fost decorul pentru un impresionant foc de artificii. Big Ben din Londra, care nu a funcţionat timp de mai bine de un an din cauza lucrărilor de restaurare, a sunat de 12 ori. Moscova Ruşii au început anul nou cu artificii şi un mesaj din partea lui Vladimir Putin prin care i-a îndemnat pe oameni să colaboreze în anul 2020. Beijing Preşedintele Xi Jinping a vorbit în discursul său la Beijing despre angajamentul pentru a ...