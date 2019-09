Anul scolar 2019-2020. Noutati la Complexul Educational Laude-Reut

Luni, 9 septembrie 2019, a avut loc festivitatea de deschidere a noului an scolar la Complexul Educational LAUDE-REUT, la gradinita, ciclurile primar si gimnaziu - in sediul din Bd. Mircea Voda nr. 20-22, iar la liceul Laude-Reut in Piata Leul Ierusalimului, in fata cladirii Academician Nicolae Cajal, din str. Cluceru Udricani nr. 12.