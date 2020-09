Anul scolar incepe cu scandal in Spania. Sindicatele profesorilor ameninta cu greve si denunta lipsa masurilor de securitate sanitara

Incepand de luni, in cinci comunitati autonome din Spania va incepe noul an scolar, iar in urmatoarele doua saptamani, in mod succesiv, in celelalte regiuni. In regatul Iberic, gestiunea invatamantului este o competenta a guvernelor locale si, ca atare, nu exista o data comuna pentru intreg teritoriul national, desi in majoritatea zonelor, anul scolar ar trebui sa inceapa, teoretic, in cursul urmatoarelor doua saptamani.