Anunț BOMBA facut de Cițu: veniturile declarate de companii pe 2020 sunt MAI MARI ca in 2019, in ciuda pandemiei

Veniturile pe care companiile le-au declarat la ANAF sunt mai mari cu 2,8% în primele opt luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor Florin Cîțu, care pune această evoluție pe seama informatizării fiscului.

Cîțu a preciazt că în luna august ANAF a încasat mai mult cu 8% decât în august 2019, urmare a faptului că firmele au declarat încasări mai mari față de anul trecut. Ministrul spune că acestă situație este consecința procesului de digitalizare început la ANAF, proces care va continua și care va aduce în plus la buget, anul viitor, 20 de miliarde de lei, conform Mediafax.

Ministrul spune că fără criza din sănătate deficitul bugetar ar fi ajuns la doar 1,98% din PIB, față de 5,18% cât a fost în august. În următoarea perioadă Cîțu a promis că va anunța săptămânal ce sume va împrumuta ministerul pentru acoperirea deficitului bugetar.

Cîțu s-a declarat pregătit să facă față unui șoc indus de un al doilea val al epidemiei de cornavirus. „Am performat mult mai bine decât se așteptau agențiile de rating și Comisia Europeană. Și o vom face în continuare. Am arătat că am făcut față unui șoc negativ în condițiile unui deficit mare. Suntem pregătiți pentru un șoc mare (in a doua parte a anului). Nu văd un scenariu în care să ne întoarcem la situația din martie”, a spus Cîțu.

În context, ministrul a precizat că faccilitățile la plata taxelor nu vor fi prelungite după 25 octombrie.