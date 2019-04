ANUNȚ de ultima ora facut de Tudorel Toader: 'Au fost facuti pasi semnificativi'

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader anunţă pe Facebook că au fost făcuţi paşi semnificativi pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei sale natale, Vulturu, din judeţul Vrancea, unde deţine două imobile.

"O altă simplă informare! Au fost făcuţi paşi semnificativi pentru alimentarea cu gaze naturale a loc. Vulturu, din jud. Vrancea!", scrie Toader luni seară, pe Facebook.

Toader a anunţat în martie, după ce a vorbit jurnaliştilor, la Focşani, timp de oră şi jumătate, despre proiectele de infrastructură pe care le are la ministerul pe care îl conduce, introducerea conductei de gaze naturale în comuna unde s-a născut, Vulturu, demnitarul lăudându-se cu faptul că a fost cel care i-a făcut această sugestie primarului localităţii de 7.000 de locuitori, conform adevarul.ro, relatează News.ro.

“Anul trecut vorbeam cu primarul (n.a. Nicuşor Păcuraru-PSD), pe care îl cunosc foarte bine, pe care îl respect şi pe care îl apreciez, are simţul bunului gospodar. Şi îi spuneam despre posibilitatea racordării comunei la gaz metan. Nu are treabă cu justiţia, ştiu. Dar are treabă cu viaţa cetăţeanului în general, cu perspectivele de dezvoltare a localităţii. Şi îi spuneam, dacă nu am putea începe, în condiţiile legii, demersurile pentru o eventuală branşare, racordare a comunei la gaz metan. Sigur că a fost de acord. Am obţinut avizul, aprobarea de la Transgaz, avizul de la o societate de distribuţie a gazului metan, cu sediul la Galaţi, a fost realizat studiul de fezabilitate. Rămâne să vedem identificarea sursei de finanţare, de acoperire a cheltuielilor de branşare. Cel mai probabil, atenţia va fi îndreptată spre fonduri europene”, spunea ministrul.

Conform declaraţiei de avere, Toader deţine în Vulturu două imobile şi suprafeţe de teren agricol, moştenite sau cumpărate.

Fostul ministru are o casă în Vulturu cumpărată în 1991, de 86 de metri pătraţi şi cu 1.600 de metri pătraţi de teren. O alta, tot în Vulturu, este moştenită şi reconstruită în 2000, având 191 de metri pătraţi şi 2.300 de metri pătraţi de teren.