Anunț de ultima ora in județul Neamț! Masca de protecție devine obligatorie in aer liber. Decizia intra in vigoare de miercuri

Directorul uneia dintre cele mai cunoscute şi mai importante companii de stat a atins performanţa de a câştiga într-un singur an cu aproape 80% mai mult decât încasează preşedintele statului, conform propriilor declaraţii de avere.

Compania Best Achizitii a incheiat anul aceasta sapte contracte cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, aflata in subordinea Primariei Capitalei, in valoare de 9,2 milioane de lei, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice.