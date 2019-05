Anunț de ULTIMA ORA - Plangere PENALA impotriva Jandarmeriei, dupa incidentele de la Topoloveni, unde protestatarii anti - PSD au fost ridicați

Deputatul PNL Florin Roman anunţă că depune plângere penală împotriva şefului dispozitivului de jandarmi din Topoloveni care i-au luat cu duba pe protestatarii anti-PSD, în timpul vizitei lui Liviu Dragnea de vineri.

„Am luat decizia de a depune luni dimineaţa o acţiune penală împotriva şefului dispozitivului de jandarmi care a acţionat la Topoloveni, împotriva unui grup de protestatari. În mod abuziv, jandarmii prezenţi au ridicat protestatarii adunaţi spontan, deşi aceştia fluturau actele de identitate pentru a se legitima„, precizează deputul PNL într-un comunicat de presă.

În opinia sa, „caracterul spontan al acestui protest este întărit de faptul că nu a existat o informare publică referitoare la vizita preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, la Topoloveni”.

„Oamenii paşnici, care au protestat civilizat pe trotuar s-au adunat spontan la auzul veştii că Liviu Dragnea e în Topoloveni. Practic, sechestrarea unor cetăţeni europeni reprezintă un grav abuz al jandarmilor din dispozitiv, care la întrebarea legitimă a unui protestatar: «De ce ne luaţi», a răspuns: «Pentru ca aşa vreau eu»! Reţinerea la poliţie a protestatarilor a fost calculată în aşa fel încât, aceştia sa fie lăsaţi sa plece acasa, imediat după ce liderul PSD, Liviu Dragnea a părăsit localitatea Topoloveni. Pentru a trage de timp, aşa zişii «oameni ai legii» au trecut inclusiv in baza Interpol a protestatarilor anti-PSD”, mai afirmă Roman.

Deputatul PNL spune că, deşi liderii PSD, Liviu Dragnea şi Viorica Dancila sunt aşteptaţi ad-hoc de protestatari peste tot in ţara, niciunde pana acum, protestatarii adunaţi spontan nu au fost ridicaţi.

„In cel mai rău caz s-au dispus sancţiuni contravenţionale. Slugărnicia şi obedienta jandarmilor care au intervenit la Topoloveni vine după declaraţia ministrului de Interne, Carmen Dan, cea care a ameninţat protestatarii anti-PSD cu duba! Şi după ce mai mulţi lideri PSD, inclusiv Liviu Dragnea, au oferit declaraţii publice asemănătoare, semn ca sechestrarea abuziva a protestatarilor de la Topoloveni a fost un act premeditat. Este din ce in ce mai evident ca PSD, cu sprijinul armat al unor jandarmi obedienti, cu încălcarea legii, încearcă stoparea unor proteste ad-hoc, normale in orice democratie, mai puţin in cea românească. E începutul dictaturii impuse de Liviu Dragnea!”, încheie Florin Roman.