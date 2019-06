Anunț de ULTIMA ORA - UDMR voteaza moțunea de cenzura: 'Sancționam politic, prin vot, Guvernul'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că Uniunea a decis să voteze moțiunea de cenzură, pentru că vrea să sancționeze „incapacitatea administrativă și politică a Guvernului în cazul Valea Uzului”, conform Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că Uniunea va avea o contribuție la textul moțiunii de cenzură primit de la reprezentanții PNL.

„Am văzut textul, mi l-au trimis colegii din PNL, am avut niște sugestii. Am avut, marți, o întâlnire cu ei și dacă lucrurile nu se vor schimba atunci înseamnă că vom avea și noi o contribuție la acel text al moțiunii. Dacă rămâne așa, atunci vom semna și textul moțiunii și vom vota moțiunea de cenzură săptămâna viitoare. Decizia formală nu am luat-o, o vom lua prin vot în grupurile parlamentare reunite ale UDMR, înainte de moțiune, dar în principiu asta rămâne recomandarea mea, de a sancționa, politic, prin vot, Guvernul. Aici a contat ceea ce s-a întâmplat zilele trecute și, mai ales, joia trecută, când am văzut incapacitatea administrativă și politică a Guvernului de a opri anunte manifestații și prezențe în Valea Uzului. Este o sancțiune din partea noastră spre Guvern”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, contribuția UDMR la textul moțiunii de cenzură se referă la situația creată în Valea Uzului și legalitatea intervențiilor Primăriei Dărmănești.

„E o chestiune despre ce s-a întâmplat acolo. Și a doua intervenție în text a UDMR este legată de OUG care privește alegerea prin vot direct a președinților de consilii județene. Noi spunem că nu prin OUG se reglementează legislația electorală, nu este de acceptat să schimbi regulile prin OUG fără nicio dezbatere parlamentară. Contribuțiile noastre au fost acceptate de PNL și de USR”, a afirmat Kelemen Hunor.

Partidele de opoziție ar putea depune, miercuri, moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă, potrivit anunțului făcut de liderul PNL Ludovic Orban.

Ulterior înregistrării la secretariat, ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului ar putea fi convocate pentru a stabili calendarul dezbaterii și votului în plenul reunit.

Ludovic Orban a spus, marți, atunci când a anunțat că cel mai probabil moțiunea de cenzură va fi depusă miercuri, că liberalii au avut negocieri inclusiv cu PSD și ALDE, pentru a atrage cât mai multe voturi. Discuții au fost purtate de PNL și cu USR, PMP, Pro România și UDMR.

De cealaltă parte, Viorica Dăncilă a anunțat, după întâlnirea de marți cu grupurile parlamentare ale PSD că aceștia nu vor vota moțiunea de cenzură, însă vor asigura cvorumul.

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți că alianța PSD-ALDE are suficiente voturi astfel încât moțiunea de cenzură să nu treacă în Parlament.

Surse liberale au declarat, pentru MEDIAFAX, că în urma negocierilor cu UDMR, reprezentanții partidului au spus că vor decide miercuri dimineață cum vor proceda grupurile parlamentare ale Uniunii la moțiunea de cenzură.