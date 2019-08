Anunț important: s-a stabilit data de la care vor fi platite pensiile recalculate

De săptămâna viitoare vor fi plătite primele pensii majorate pentru luna septembrie. Vestea a fost dată la Antena3 de ministrul Muncii, Marius Budăi. Ministrul a asigurat că până la data de 1 septembrie toate pensiile majorate să fie plătite. „Majorarea de pensii pentru luna septembrie este deja calculată, deja tot ce înseamnă fluturaş de pensii The post Anunț important: s-a stabilit data de la care vor fi plătite pensiile recalculate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.