Anunț-șoc in showbizul din Romania! A divorțat

PSD ia in calcul organizarea unui Congres extraordinar in luna iunie pentru schimbarea Statutului: alegerea conducerii partidului sa nu se mai faca prin scrutin intern la care sa voteze toti membrii partidului, ci alegerea liderilor PSD sa se faca intr-un Congres prin voturile delegatilor trimisi de judete. In acest moment, sistemul de alegere a sefului PSD este similar cu cel de la alegerea Presedintelui Romaniei: fiecare membru PSD poate sa voteze candidatul pe care si-l doreste la sefia partidului.

La sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut loc ultima intalnire cu reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii cibernetice si protectia datelor cu caracter personal, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Recomandarii Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind retelele de cooperare in domeniul alegerilor, transparenta online si preventia incidentelor de securitate cibernetica si combaterea campaniilor de dezinformare in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.