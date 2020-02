Anunț OFICIAL! Cand are loc PRIMA EXTRACȚIE de gaz din Marea Neagra, facuta de Black Sea Oil & Gas

Primele extracţii de gaz din perimetrul Midia din Marea Neagră s-ar putea face în primul trimestru al anului viitor, a declarat marţi Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas, la evenimentului ZF Power Summit 2020.

„Investiţia totală în proiect este de 400 de milioane de dolari. Până acum am cheltuit 200 de milioane de dolari pentru exploatare şi încă 200 milioane de dolari pentru a extrage primele molecule de gaz. Sperăm să recuperăm întârzierile. Probabil că în primul trimestri din 2021 vom vedea primele extracţii”, a spus Mark Beacom.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Accident cu cinci mașini lângă Ambasada Chinei din București

Black Sea Oil & Gas a luat decizia de a investi în februarie 2019, dar au apărut întârzieri din cauza „legislaţiei ostile”, respectiv OUG 114.

„Am ales să investim acum un an şi am mers mai departe cu proiectul. Construim o platformă pe şantier şi am comandat echipamente pentru conectarea platformei. Suntem la 15% din lucrări faţă de 25% cât ar fi trebuit să fim. Estimăm că până anul viitor proiectul va fi finalizat”, a spus Mark Beacom.

La început de februarie, Black Sea Oil & Gas anunţa, într-o declaraţie făcută S&P Global Platts, că va continua proiectul Midia indiferent de decizia pe care autorităţile o vor lua în privinţa prevederilor legii offshore şi a OUG 114.

Compania anunţa că, împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources şi Gas Plus International, a aprobat deciziei finală de investiţie în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD), în valoare de 400 de milioane de dolari.

„Decizia finală de investiţie a fost luată cu bună-credinţă, pornind de la premisa că BSOG şi partenerii săi de concesiune vor reuşi restabilirea tuturor drepturilor acestora, în sensul eliminării oricăror taxe şi contribuţii suplimentare recent introduse, precum şi a oricăror restricţii privind libera circulaţie a gazelor pe o piaţă deplin liberalizată, conform legislaţiei europene. Acestea sunt necesare atât pentru a face Proiectul MGD o investiţie viabilă, cât şi pentru a încuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagră”, sublinia atunci reprezentanţii BSOG.

Capacitatea de producţie estimată va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României, conform estimărilor companiei. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul Naţional de Transport operat de SNTGN Transgaz SA (Transgaz) la staţia de măsurare a gazelor aflată în cadrul STG.

Recent, BSOG a încheiat un acord de vânzare a gazelor cu o filială din România a Engie pentru întreaga producţie de gaze naturale, mai puţin cota pe care producătorii sunt obligaţi să o vândă pe piaţa centralizată. De asemenea, BSOG a încheiat cu Transgaz un contract de transport al gazelor naturale pentru o perioadă de 15 ani.