Anunț OFICIAL din PNL: De cand vor fi concediați bugetarii angajați de PSD 'pe pile'

Deputatul PNL Florin Roman susține că PSD a angajat circa 100.000 de bugetari pe pile, prin concursuri aranjate.

„PNL își propune să reducă cheltuielile cu aparatul bugetar. Noi am identificat că administrația PSD a identificat 100.000 de oameni pe pile. Dacă facem un calcul, cu o cheltuială medie de 2.000 de euro pe angajat, facem o economie anuală de trei miliarde”, a spus Florin Roman.

Întrebat dacă bugetarii vor fi dați afară, Roman a spus că „Nu am spus asta. Am spus că vom face un audit, iar cei care își găsesc rostul muncii acolo rămân, restul vor pleca. Am identificat prevederile care trebuie schimbate, săptămâna viitoare facem modificările și vor pleca".