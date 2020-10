ANUNȚ SUSPENDARE PROCEDURA DE VANZARE

Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA cu sediul social in Municipiul București, Str. POLONA nr. 65, sector 1, 010494, C.P. 22-102, Bucuresti, CUI 10874881, Nr Reg Com. J40/7403/1998 Romania, telefon: 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro, avand ca obiect principal de activitate Productia de energie electrica, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, avand datele de listare postate pe site-ul www.nuclearelectrica.ro anuntaa activului „ Camin nefamilisti P+4 „ compus din „constructie in suprafata de 621 mp si teren aferent in suprafata de 863 mp, avand nr.cadastral 104592”, „Instalatie de racord la reteaua de termoficare”,„Amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi” situat in strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, jud. Constanta”, in conformitate cu Decizia CA al SNN nr.208/15.08.2020.Relatii suplimentare la tel. 0241/802620 Frunza Carmen.