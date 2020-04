Anunțul așteptat de toți romanii! Cum iese Europa din carantina

Într-un moment în care statele din Europa se pregătesc să iasă din carantină, autorităţile din Paris şi Milano se orientează spre biciclete ca o modalitate de a relua deplasarea locuitorilor oraşelor fără a agrava pandemia de coronavirus, transmite Bloomberg.

Ministrul francez al Ecologiei a cerut unui grup care promovează utilizarea bicicletelor să ajute oficialităţile locale în coordonarea eforturilor destinate creării unor piste de biciclete temporare. În Berlin, autorităţile locale au creat deja piste de biciclete temporare pentru a încuraja păstrarea distanţei sociale. Milano intenţionează să deschidă mai multe străzi pentru biciclişti şi pietoni.Bicicleta este o soluţie atractivă pentru că poate ajuta populaţia să se deplaseze la muncă fără a înghesui oamenii în autobuze şi trenuri aglomerate, unde virusul este mai probabil să se răspândească. Ca o recunoaştere a acestui risc, premierul francez, Edouard Philippe a spus că purtarea măştilor ar putea deveni obligatorie în sistemul public de transport.Potrivit grupului Club des Villes et Territoires, care promovează utilizarea bicicletelor, această modalitate de transport este prietenoasă cu mediul şi permite păstrarea distanţei sociale. Acest lucru este deosebit de important "într-un moment în care tema faţă de mijloacele publice de transport este posibil să persiste şi dincolo de încheierea carantinei", susţine Club des Villes et Territoires.Mijloacele publice de transport funcţionează în continuare în Franţa, dar la o capacitate mai mică, pentru cei care trebuie să facă naveta sau să efectueze călătorii esenţiale. Însă proliferarea aplicaţiilor de tip bike-sharing, precum şi eforturile care durează de mai mulţi ani destinate construcţiei de piste de biciclete în Paris şi alte oraşe din Franţa, fac mai uşor pentru cetăţeni să se deplaseze la muncă pe două roţi."În acest moment, vorbim de piste temporare pentru biciclete, puse la punct de autorităţile locale" a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Ecologiei din Franţa, adăugând că planul pe termen lung privind construcţia de trasee pentru biciclete continuă.De asemenea, în lunile următoare, autorităţile din Milano vor face mai accesibile pentru biciclişti şi pietoni o suprafaţă de 35 de kilometri din străzile oraşului, astfel încât navetişti vor putea să evite transportul public şi blocajele în trafic după ridicarea restricţiilor.Germania, una din ţările renumite în Europa pentru reţeaua sa de autostrăzi, a decis să îşi modernizeze infrastructura destinată bicicletelor din cauza coronavirusului. Landul Baden-Wuerttemberg, unde îşi are sediul grupul auto Daimler AG, îşi va dubla finanţarea alocată în acest an pentru construcţia de trasee pentru biciclete şi pietoni, până la 58 de milioane de euro.Grupul de lobby pentru mediul înconjurător Deutsche Umwelthilfe a cerut autorităţilor ca peste 200 de oraşe din Germania să mărească traseele pentru biciclete pentru a reduce aglomeraţia în autobuze şi metrouri. "Bicicliştii au nevoie de infrastructură sigură în lunile următoare. Aceasta permite o călătorie sigură la locul de muncă şi ajută doctorii şi spitalele să evite accidentele inutile", susţine Deutsche Umwelthilfe într-un comunicat de presă.