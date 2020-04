Anunțul facut de ANM! Alerta meteo in Saptamana Mare

Cu 12 zile in urama incercam sa tragem un semnal de alarmă cu privire la depistarea unui caz pozitiv de coronavirus in cadrul Imprimeria Naționale fiind necesară instituirea autoizolarii pentru mai mulți salariați identificați drept contacti direcți ai persoanei testate pozitiv, instantaneu se panică în rândul salariaților in special din rândul celor din secțiile de producție.