Anunțul facut de Ministrul Educației! Anul școlar s-ar putea prelungi cu inca o saptamana

Anunțul făcut de Ministrul Educației! Una dintre variantele luate în calcul ar fi prelungirea anului școlar cu încă o săptămână. ”A fost o întâlnire de lucru, am prezentat ce se întâmplă în statele UE şi am prezentat care sunt planurile celorlalţi miniştri din UE şi am adus în discuţie şi modalitatea în care am putea […]

The post Anunțul făcut de Ministrul Educației! Anul școlar s-ar putea prelungi cu încă o săptămână appeared first on Cancan.ro.