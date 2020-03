Anunțul lui Alexandru Rafila: Testarea pentru coronavirus se va extinde la mai multe categorii de persoane

Profesorul Alexandru Rafila a anunțat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că testarea se va extinde la mai multe categorii de persoane și că vaccinul pentru coronavirus este așteptat într-un an de zile.

Alexandru Rafila a declarat că, în urmă cu două zile, Comisia Europeană, pe data de 18 martie, a dat o recomandare clară statelor membre privind categoriile de persoane care trebuie testate.

„Cine nu trebuie in mod obisnuit testat sunt persoanele asimptomatice, deci chiar daca sunt contacti ai unor persoane infectate, dacă nu ești simptomatic, nu trebuie să fii testat. În schimb, trebuie să extindem testarea la niște categorii la care până în momentul de față nu am făcut teste. De exemplu, toate persoanele care lucrează în sectorul sanitar și au simptomatologia unei infecții respiratorii ar trebui testate. De asemenea, toate persoanele, indiferent de spitalul in care se găsesc, care au pneumonii severe, și la care este exclusă altă etiologie, adică nu sunt pneumonii de origine gripală, atunci trebuie să le testăm pentru coronavirus. Și, bineînțeles, în afară de ele, toate persoanele simptomatice, care fie vin din țări afectate, fie sunt contacte ale persoanelor care sunt deja bolnave. Cam ăsta este spectrul de persoane care trebuie incluse în testare”, a explicat Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie.

Până vineri, 20 martie, erau 308 cazuri confirmate de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate, iar 11 se află în terapie intensivă, dintre care două în stare gravă. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 4.044 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 45.432 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.