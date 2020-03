Anunțul lui Klaus Iohannis: Am semnat decretul de numire a noului ministru al sanatații. Romania, achiziții de echipamente medicale de 10 milioane de euro

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, într-o declarație de presă susținută de la Cotroceni, că a luat act de demisia lui Victor Costache și a semnat deja decretul de numire a noului ministru al sănătății, Nelu Tătaru. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis: Am luat act de demisia dlui ministru Victor Costache. (…)Am semnat The post Anunțul lui Klaus Iohannis: Am semnat decretul de numire a noului ministru al sănătății. România, achiziții de echipamente medicale de 10 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.