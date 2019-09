ANUNT alarmant facut de ministrul interimar al Educatiei: In momentul de fata, 4.000 de scoli functioneaza fara autorizatie ISU

Daniel Breaz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, considera "regretabil" faptul ca exista scoli care nu incep la timp noul an scolar. "Este regretabil. Nu este din cauza Ministerului acest aspect. Este din cauza celor care gestioneaza si administreaza scolile. Sunt doua gradinite care vor incepe scoala pe 23 (septembrie - n.r.) si o scoala care incepe cursurile in data de 16 septembrie. Este regretabil. Trebuiau sa se miste mai repede. Am spus ca atunci cand trebuie sa faci niste lucrari de renovare intr-o scoala nu trebuie sa te duci si sa vezi ce lucrari vrei sa faci in scoala respectiva in 15 iunie. Te duci in 15 ianuarie, in 15 februarie si vei avea terminate licitatiile p ...