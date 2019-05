Anunt care vizeaza MILIOANE de romani, facut de Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat astazi ca CEC va deschide agentii in principalele comunitati ale romanilor din strainatate, pentru ca acestia sa poata trimite fara comisioane bani in Romania. Eugen Teodorovici, mesaj dur catre reprezentantii opozitiei: ''Au inteles sa batjocoreasca traditiile populare'' „S-a discutat foarte mult timp despre un mecanism de transfer mult mai facil al fondurilor pe care romanii din afara il trimit catre copiii, parinti. Prin CEC se va lansa foarte curand un pachet prin deschiderea de sucursale, birouri in afara tarii unde traiesc comunitati importante de romani, sa isi deschida mai usor conturi si, asta e foarte important, pen ...