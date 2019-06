Anunt de interes public: RATC Constanta reintroduce linia turistica - CiTy Tour, care va ramane in circulatie pana pe 15 septembrie

Odată cu intrarea în noul sezon estival 2019, începând de sâmbătă, 15 iunie,reintroduce linia turistică - CiTy Tour, care va rămane în circulație până pe 15 septembrie.Acest proiect este realizat împreună cu Primăria Municipiului Constanța și Compania Naţională „Administrația Porturilor Maritime" S.A în cadrul proiectului „CIVITAS PORTIS“ în scopul de a lega orașul Constanța, Portul Constanța și stațiunea Mamaia.Linia estivală “CiTy Tour” va circula, ca și în anul precedent, pe următorul traseu: Gara CFR – Piața Far – Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta - str. Termele Romane – str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Stațiunea Mamaia.Linie va fi deservită de 6 autobuze etajate cu plecări din Mamaia (Tabăra Turist) cu o frecvență de 25 de minute, după următorul program și cu următoarele tarife:- 15 – 30 iunie - program 09:00 – 18:00 – un tur 3 lei; hop on / hop off – 6 lei- 01 iulie – 31 august - program 09:00 – 22:00 - un tur 6 lei; hop on / hop off – 10 lei- 01 - 15 septembrie - program 09:00 – 18:00 - un tur 3 lei; hop on / hop off – 6 lei.Tichetele de călătorie se pot procura de la șofer și trebuie validate. Pe linia estivală “CiTy Tour” gratuitățile și abonamentele nu sunt valabile, deoarece este traseu turistic. Autobuzele City Tour includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariu, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altelele pe care vă invităm să le descoperiți alături de noi.Totodată va fi lansată o hartă nouă a traseului liniei turistice, ce cuprinde cele 100 obiective turistice, ce va fi pusă gratuit la dispoziția călătorilor, odată cu îmbarcarea în autobuzele etajate. Toate aceste atracţii turistice sunt disponibile pe orice telefon prin aplicaţia „CiTy TOUR Constanța”. Ca noutate, începând de anul acesta aplicația „CiTy TOUR Constanța” se poate instala și pe telefoanele cu sistem de operare iOS. Începând tot de sâmbătă, 15 iunie, R.A.T.C. Constanța prelungește Linia 100 (cu plecare de la Gara CFR) până în stațiunea Mamaia (Tabăra Turist).Astfel, linia “100 Mamaia” va circula în perioada 15 iunie – 15 septembrie pe traseul: Gara CFR - b-dul Alexandru Lăpușneanu - City Park - stațiunea Mamaia până la Tabăra Turist, în program 05:15 – 23:00, de luni până vineri, 05:45 – 23:00 sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, cu plecări din Gară, cu o frecvență de 10 de minute. Prețul pentru o călătorie este de 1,5 lei. Abonamentele și gratuitățile emise pentru linia 100 sunt valabile și în stațiunea Mamaia.