Anunt de presa finalizare proiect „Crearea unei sectii de productie in cadrul S.C. INOVIS CONSULTING S.R.L.'' S.C. INOVIS CONSULTING S.R.L., in calitate de Beneficiar, a implementat in perioada 03.05.2018 – 31.04.2019 proiectul cu titlul „Crearea unei sectii de productie in cadrul S.C. INOVIS CONSULTING S.R.L.", cod SMIS 113458, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1.: Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afa ...