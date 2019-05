Anunt de ultim moment al avocatului lui Liviu Dragnea. Ce decizie va lua ICCJ in dosarul sefului PSD

Liviu Dragnea asteapta sentinta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului din Teleorman. Avocatul liderului PSD a facut cateva precizari importante despre procesul clientului sau, cu cateva ore inainte ca judecatorii sa dea o sentinta definitiva.

Avocatul lui Liviu Dragnea, mesaj important inainte de sentinta

Toni Neacsu a declarat la intrarea in cladirea de pe Batistei ca se asteapta ca judecatorii sa rezolve cazul Dragnea astazi. Acesta a spus ca se asteapta la o solutie definitiva in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Teleorman. In acest dosar, Dragnea fusese condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu.

Avocatul lui Dragnea a mai spus ca isi doreste ca solutia judecatorilor sa fie data pe ceea ce scrie in dosar si nu in functie de rezultatele alegerilor din 26 mai. Neacsu a insinuat astfel ca sentinta magistratilor ar putea fi influentata politic, dar a spus ca are incredere in profesionalismul judecatorilor.

Neacsu: Ar trebui sa nu conteze rezultatul alegerilor

”Ar trebui sa nu conteze rezultatul alegerilor, dar traim in Romania… Eu astept ca solutia sa fie data pe baza a ceea ce este in dosar. Parerea mea este ca astazi va fi data”, a spus Toni Neacsu pentru Antena 3. In dosarul lui Liviu Dragnea exista o sesizare la Curtea Constitutionala pe care judecatorii o vor delibera pe 5 iunie.

Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache si este vorba despre neconstitutionalitatea alcatuirii completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acest caz, este posibil ca ICCJ sa dea din nou amanare pentru a afla decizia Curtii Constitutionale. Daca astazi Liviu Dragnea nu va fi condamnat la inchisoare, atunci marti se va supune judecatii partidului, iar membrii PSD ar putea sa isi schimbe presedintele pe 28 mai.

