Anunt de ULTIM MOMENT de la meteorologi: Prima ninsoare vine NEASTEPTAT de repede

Meteorologii au emis prima prognoza pentru iarna acestui an. Prima ninsoare este asteptata peste doar cateva saptamani. Vestea buna este ca iarna va incepe sa isi intre cu adevarat in drepturi abia din 2020. Potrivit meteorologilor de la accuweather.com, iarna pare sa vina devreme decat ne-am fi asteptat, deoarece primele temperaturi cu minus pe timpul noptii se inregistreaza la finalul lunii noiembrie 2019, ultima luna de toamna. Iata cum va fi vremea la inceput de octombrie in judetul Iasi. Iesenii se asteapta la noi precipitatii in zilele urmatoare In Europa, meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea cu mult sub temperatura de inghet. Potrivit prognozei avansate, iarna in perioada ianuar ...