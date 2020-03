Anunt de ultima ora: Declaratia pe proprie raspundere nu poate fi semnata online!

Declaratie pe proprie raspundere online. Declaratia pe proprie raspundere nu poate fi semnata electronic! Anuntul a fost facut in urma cu putin timp. Iata motivul!

Declaratie pe proprie raspundere online. Desi formularul de declaratie pe propria raspundere a fost pus la dispozitia cetatenilor online, pe formular.sts.ro, adresa unde poate fi si completat, acesta nu poate fi semnata electronic, ci trebuie printat.

"Este dezamagitor ca a fost eliminata aceasta posibilitate si ne intoarcem la pix si hartie, dar a fost decizia Guvernului. Autoritatile au dreptul de a restrange si mai mult circulatia persoanelor, pentru a preveni raspandirea virusului. Deciziile insa trebuie sa fie clare si transparente. Precizarile GCS din comunicatul de presa nu fac decat sa produca confuzie si sa creasca birocratia", explica firma de avocatura RTPR, pentru G4Media.

Declaratie pe proprie raspundere online. Mesajul transmis de autoritati

"In varianta initiala a formularului online, a fost introdusa o sectiune care permitea desenarea de elemente grafice si, implicit simularea electronica a semnaturii persoanei.

Declaratie pe proprie raspundere online. Facem precizarea ca o astfel de optiune nu poate fi considerata, din punct de vedere legal, o „semnatura electronica". O persoana fizica poate obtine dreptul de semnatura electronica doar daca parcurge o serie de pasi si indeplineste conditiile definite strict printr-o lege speciala, anume Legea 455/2001 privind semnatura electronica.

Declaratie pe proprie raspundere online. Asadar, sectiunea destinata semnaturii din formularul online a fost eliminata, intrucat cadrul legal in vigoare nu prevede o alta posibilitate de a certifica inscrisurile sub semnatura privata (cum este cazul declaratiei pe proprie raspundere) decat printr-o semnatura olografa sau prin semnatura electronica. Or, semnatura electronica, asa cum am precizat mai sus, se obtine printr-o procedura mai complexa, conform legii speciale mentionate", au explicat autoritatile.

"De aceea, mentinerea in formularul online a unei sectiuni dedicate semnaturii ar fi indus in eroare opinia publica – cu participarea autoritatilor publice – asupra modului de certificare a declaratiei pe proprie raspundere printr-un instrument lipsit de valoare juridica. Atragem atentia asupra faptului ca, prin semnatura olografa, declaratia pe propria raspundere devine un act juridic si poate atrage raspunderea penala a persoanei, conform art. 326 din Codul Penal, in cazul in care persoana realizeaza un fals in declaratii.

Declaratie pe proprie raspundere online. In lipsa semnaturii olografe, valoarea juridica a declaratiei pe proprie raspundere ar fi nula. Potrivit articolului 268, alineatul 1 din Codul de Procedura Civila, "semnatura unui inscris face deplina credinta, pana la proba contrara, despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la continutul acestuia."

De asemenea, cu privire la regimul semnaturii electronice, indicam prevederile articolului 268, alineatul 2, din Codul de Procedura Civila: „Cand semnatura este electronica, aceasta nu este valabila decat daca este reprodusa in conditiile prevazute de lege", a mai transmis Grupul de Comunicare Strategica, conform dcnews.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.