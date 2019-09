Anunt de ultima ora facut de Ministerul Sanatatii despre vaccinarea antigripala

vaccin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200 000 mai mult fata de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de imbolnavire. Ca in fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sanatatii se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie si unitatile sanitare cu paturi si vizeaza reducerea la maximum a imbolnavirilor prin gripa de sezon. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, persoane cu varsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, personal ...