Anunt de ultima ora! In aceste zone ale Romaniei se circul in conditii de IARNA - VIDEO

Se circula in conditii de iarna duminica pe DN7C, Transfagarasan, unde ninge, iar pe drum s-a asternut un strat de zapada. Drumarii actioneaza cu doua utilaje cu lama si imprastie sare pentru a tine drumul curat. Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes, pe Transfagarasan ninge, duminica si s-a asternut un strat consistent de zapada. „Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat", a spus Elekes. Soferii sunt avertizati sa nu circule in zona daca nu sunt pregatiti pentru conditii de iarna. In judetul Gorj, pe DN 67 C - Transalpina, in zona Urdele s-a a ...